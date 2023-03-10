Вена, 10 марта, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Читатели австрийской газеты Exxpress высмеяли генсека НАТО Йенса Столтенберга после его слов о России.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«А Байден хотел выдвинуть генсека НАТО на Нобелевскую премию мира», — написал один из читателей.

Другой пользователь сообщил, чтобы сложить дважды два, не нужен Столтенберг, который всего несколько недель назад в Давосе призывал к поставке оружия Киеву.

«Бьюсь об заклад, что Столтенберг сбежит первым, когда придут русские», — считает читатель Exxpress.

Кроме того, читатель австрийской газеты написал, что Столтенбергу вероятно трудно признать поражение.

«Ему следует задуматься о том, сколько невиновных людей за это время успело погибнуть», — написал читатель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее читатели американского издания Variety высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после отказа в выступлении на церемонии «Оскар».