Брюссель, , 12:29 — REGNUM Европейский союз выступил за создание оперативной группы для очистки Чёрного моря от неразорвавшихся мин после завершения конфликта на Украине. Такое предложение содержится в обновлённой морской стратегии ЕС, которая будет представлена 10 марта. Об этом в интервью газете Financial Times заявил еврокомиссар по вопросам охраны окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс.

Черное море Иван Шилов © ИА REGNUM

От добавил, что заложенные в ходе боевых действий на Украине мины унесло к берегам стран ― членов ЕС, в частности Румынии и Болгарии. Он также призвал отметить на карте и по возможности ликвидировать неразорвавшиеся мины времён Второй мировой войны, оставшиеся на морском дне. Синкявичюс отметил, что в будущем они могут помешать строительству ветряных установок на воде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что установленные украинскими боевиками мины продолжают дрейфовать в акватории Чёрного моря и создают угрозу для гражданского судоходства. Он напомнил, что они были установлены подразделениями Военно-морских сил Украины на побережье, в акваториях портов и территориальных водах.

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