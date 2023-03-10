МИД Китая возмущён санкциями США «за беспилотники Ирана»
МИД Китая осудил США за санкции, введённые за «беспилотники Ирана»
Пекин, 10 марта, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Китай обвинил США в нарушении международного права из-за введения американцами санкций против компаний, якобы помогающих Ирану производить беспилотники. Об этом заявила 10 марта на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
«Односторонние санкции Соединённых Штатов нарушают международное право и основные нормы международных отношений», — заявила Мао Нин. Китайский дипломат подчеркнула, что Пекин решительно выступает против подобных действий.
Напомним, накануне, 9 марта, пять компаний оказались под американскими санкциями в связи с тем, что якобы оказывают Ирану поддержку в производстве беспилотников и их закупке.
Компании, подпавшие под американские санкции, находятся в Китае. По версии Вашингтона, они продают разнообразные детали для аэрокосмической промышленности, включая компоненты, которые могут быть использованы для дронов.