Пекин, 10 марта, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Китай обвинил США в нарушении международного права из-за введения американцами санкций против компаний, якобы помогающих Ирану производить беспилотники. Об этом заявила 10 марта на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«Односторонние санкции Соединённых Штатов нарушают международное право и основные нормы международных отношений», — заявила Мао Нин. Китайский дипломат подчеркнула, что Пекин решительно выступает против подобных действий.

Напомним, накануне, 9 марта, пять компаний оказались под американскими санкциями в связи с тем, что якобы оказывают Ирану поддержку в производстве беспилотников и их закупке.

Компании, подпавшие под американские санкции, находятся в Китае. По версии Вашингтона, они продают разнообразные детали для аэрокосмической промышленности, включая компоненты, которые могут быть использованы для дронов.