Минск, 10 марта, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу перед правительством оперативно реализовать контракты с Китаем на сумму $3,5 млрд. Для заключенных во время его визита в Пекин контрактов не должно быть упущено время. Этого глава республики 10 марта потребовал от правительства, передает близкий его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«По итогам моего недавнего визита в Пекин заключены почти четыре десятка контрактов на $3,5 млрд. Теперь надо не упустить время из-за бесконечных проработок и согласований», — заявил Лукашенко.

Президент РБ также потребовал обеспечить Белоруссию собственными технологиями. На импортонезависимость страны должны трудиться, по его словам, «все лучшие белорусские умы».

Напомним, визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай состоялся в феврале 2023 года. В рамках визита он пообщался с китайскими журналистами, заявив, в частности, о целесообразности трёхстороннего сотрудничества между Пекином, Минском и Москвой.