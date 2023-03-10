Цена на газ в Европе выросла на 10% и снова превысила $500 за 1 тыс. кубометров

Лондон, , 12:14 — REGNUM В ходе торгов на бирже цена на газ в Европе выросла на 10% и снова превысила отметку в $500 за 1 тыс. кубометров. Это 10 марта следует из данных Лондонской биржи ICE.

По информации торговой площадки, цена апрельского фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) во время торговой сессии поднялась до $534 за 1 тыс. кубометров, увеличившись на 10,09%.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта цены на газ в Европе по итогам торгов выросли почти на 13%, составив около $520 за 1 тыс. кубометров. При этом стоимость голубого топлива в Европе снижалась на протяжении двух месяцев, так как зима оказалась мягкой, в связи с чем потребление газа оказалось ниже обычного уровня.