Цена газа в Европе выросла на 10%, снова превысив $500 за 1 тыс. кубометров
Цена на газ в Европе выросла на 10% и снова превысила $500 за 1 тыс. кубометров
Лондон, 10 марта, 2023, 12:14 — ИА Регнум. В ходе торгов на бирже цена на газ в Европе выросла на 10% и снова превысила отметку в $500 за 1 тыс. кубометров. Это 10 марта следует из данных Лондонской биржи ICE.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Газ
По информации торговой площадки, цена апрельского фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) во время торговой сессии поднялась до $534 за 1 тыс. кубометров, увеличившись на 10,09%.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта цены на газ в Европе по итогам торгов выросли почти на 13%, составив около $520 за 1 тыс. кубометров. При этом стоимость голубого топлива в Европе снижалась на протяжении двух месяцев, так как зима оказалась мягкой, в связи с чем потребление газа оказалось ниже обычного уровня.