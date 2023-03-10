Лондон, 10 марта, 2023, 12:14 — ИА Регнум. В ходе торгов на бирже цена на газ в Европе выросла на 10% и снова превысила отметку в $500 за 1 тыс. кубометров. Это 10 марта следует из данных Лондонской биржи ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По информации торговой площадки, цена апрельского фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) во время торговой сессии поднялась до $534 за 1 тыс. кубометров, увеличившись на 10,09%.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта цены на газ в Европе по итогам торгов выросли почти на 13%, составив около $520 за 1 тыс. кубометров. При этом стоимость голубого топлива в Европе снижалась на протяжении двух месяцев, так как зима оказалась мягкой, в связи с чем потребление газа оказалось ниже обычного уровня.