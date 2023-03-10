После терактов на «СП» Евросоюз обеспокоился безопасностью морской деятельности в Европе

Брюссель, , 12:04 — REGNUM После диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» Европейский союз может начать проводить совместные военно-морские учения, а также морское патрулирование в целях защиты критической морской инфраструктуры. Об этом сообщает издание Financial Times.

Подобные ежегодные учения и манёвры предусмотрены обновлённой морской стратегией, которая будет опубликована 10 марта. Как пояснил еврокомиссар в Литве по вопросам окружающей среды Виргиниус Синкявичюс, также в документе прописана возможность усиления спутникового мониторинга и обмена разведданными.

«Определённо существует необходимость в наращивании потенциала среди государств — членов [ЕС]», ― указал Синкявичюс.

Еврокомиссар также подчеркнул, что атака на «Северные потоки» показала необходимость повышения «бдительности в отношении морской деятельности на территории Европы».

Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. В России было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Ранее со ссылкой на разведданные, изученные чиновниками США, The New York Times (NYT) сообщила, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. Взрывчатку, вероятно, заложили опытные водолазы, не имеющие отношения к армии или спецслужбам.

Со своей стороны, официальные лица в США заявили, что не обнаружили никаких доказательств причастности властей России к этим атакам.