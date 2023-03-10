В Росэнергоатоме заявили, что Киев рассматривает Запорожскую АЭС как инструмент ядерного шантажа

Москва, , 12:04 — REGNUM В качестве инструмента для решения военно-политических задач и ядерного шантажа рассматривается Киевом Запорожская АЭС. Об этом 10 марта заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

По словам советника гендиректора Росэнергоатома, которые приводит ТАСС, украинская сторона, по его мнению, занимается энергообеспечением Запорожской АЭС не из соображений энергетической целесообразности.

«Руководство Украины и НАЭК [Национальная атомная энергогенерирующая компания] ядерная безопасность не интересует уже очень давно. Они это делают с одной-единственной целью — поддержание площадки, которую они используют для ядерного шантажа, манипуляций и угроз, а также в качестве инструмента для решения различных военно-политических задач», — сказал он.

Также Карчаа уточнил, что Запорожская АЭС получает электроэнергию для своих нужд по Днепровской линии энергетической передачи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа опроверг заявления украинской стороны о причастности Вооружённых сил России к нарушению энергоснабжения Запорожской атомной электростанции. По его словам, для этого может быть много причин, которые должны установить специалисты.