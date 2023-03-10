Москва, , 11:55 — REGNUM Гознак прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возобновлении выпуска биометрических загранпаспортов, сообщив, что такая информация «преждевременна».

Заграничный паспорт гражданина России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Гознак занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам», — заявили «РГ» в пресс-службе предприятия, подчеркнув, что говорить о производстве таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно.

Отметим, что проблемы с оформлением паспортов сроком на 10 лет возникли из-за нехватки чипов.

Ранее в СМИ появилась информация о возобновлении выдачи в России биометрических загранпаспортов.