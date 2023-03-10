Москва, 10 марта, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Гознак прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возобновлении выпуска биометрических загранпаспортов, сообщив, что такая информация «преждевременна».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничный паспорт гражданина России

«Гознак занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам», — заявили «РГ» в пресс-службе предприятия, подчеркнув, что говорить о производстве таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно.

Отметим, что проблемы с оформлением паспортов сроком на 10 лет возникли из-за нехватки чипов.

Ранее в СМИ появилась информация о возобновлении выдачи в России биометрических загранпаспортов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в России приостановили приём заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца из-за проблем в микросхемах, встраиваемых в документ. В Гознаке тогда пояснили, что на предприятие за месяцы поступил большой объём заявок на персонализацию заграничных паспортов, увеличив потребность в микросхемах.