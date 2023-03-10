Покушение, провокация, эскалация. Как Киев планирует втянуть НАТО в войну
Геворг Мирзаян., 10 марта 2023, 12:46 — REGNUM Проникшие в Приднестровье террористы из Службы безопасности Украины (СБУ) планировали не только убить главу провозглашенной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского, но и дискредитировать российских миротворцев. Об этом 9 марта сообщил прокурор республики Анатолий Гурецкий в фильме, посвященном расследованию покушения на президента.
Этот фильм, к слову, был оперативно удалён из YouTube администраторами видеохостинга. Удалили «за нарушение правил в отношении оскорблений и угроз». «Оскорбились», вероятно, в СБУ», — комментирует в Telegram телеканал «Первый приднестровский».
Президент Красносельский сообщил, что с целью защиты Приднестровья уже дал указание главе МИД республики Виталию Игнатьеву подготовить заявление ко всем членам Совбеза ООН. Игнатьев также намерен получить разъяснения у официального Киева.
Украина, впрочем, уже ответила — и ответила предсказуемо. «Служба безопасности Украины призывает не воспринимать всерьез бессмыслицы», — заявили в СБУ. А Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского вообще сказал, что история с покушением — это «план России по атаке на Молдову» и что «нам есть чем заняться на поле боя, и любой теракт на любой другой территории не даст нам лишних козырей».
Кишинёв ограничился однотипными заявлениями премьера Дорина Речана и чиновников «Бюро по интеграции» — о том, что молдавские власти не располагают информацией о теракте, и о том, что «компетентные национальные органы расследуют ситуацию». Упомянутые органы, сейчас, впрочем, больше заняты обысками в офисах оппонентов президента Майи Санду. Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал действующее руководство не дать втянуть республику в военный конфликт. Молдавию, впрочем, уже задействовали организаторы теракта — хотя, конечно, первую скрипку играл Киев.
Что известно о подготовке покушения
Автомобиль президента Красносельского должны были взорвать в центре приднестровской столицы — Тирасполя — при помощи другой машины, начиненной взрывчаткой и поражающими элементами, сообщили 9 марта правоохранители ПМР.
В автомобиль положили 8 кг гексогена (почти 14 кг в тротиловом эквиваленте), а также болты, гайки и проволоку. Радиус поражения такого взрывного устройства составил бы сотни метров. Кроме руководителя республики, под угрозой были простые жители.
«По имеющейся информации, данный теракт был санкционирован и подготовлен Службой безопасности Украины. Все лица, которые задержаны и находятся в розыске, также имеют прямое отношение к Службе безопасности Украины», — рассказал сам президент Красносельский.
Исполнители потенциального теракта были задержаны. Телеканал «Первый приднестровский» называет шестерых подозреваемых. В частности, сообщается, что взрывчатку должен был привести в действие некий Вячеслав Кисничан, получивший от СБУ 2,5 тыс. долларов. Трое соучастников названы гражданами Украины, все кроме одного прибыли в Приднестровье под видом беженцев. Технику и взрывчатку террористы получили от двух кураторов из СБУ — «Максима» и «Александра», которые давали указания через мессенджеры, сообщил телеканал. Взрывчатку провезли через территорию Молдавии, по данным спецслужб ПМР.
О реакции властей Украины на публичное обвинение в международном терроризме уже говорилась выше. Но на самом деле логика украинских властей очевидна — убийство Вадима Красносельского должно было принести им очень много козырей. По сути, должно было дать шанс на спасение нынешней украинской власти.
Какие цели преследовал Киев
Киев давно планирует военную операцию в Приднестровье. Она ему нужна по двум причинам.
Во-первых, из-за военных складов возле села Колбасна, где еще с советских времен хранятся десятки тысяч тонн боеприпасов. Да, многие из них просрочены, у некоторых даже истек срок хранения — однако Киеву с его снарядным голодом выбирать не приходится. И от этого богатства его отделяют всего пару километров приднестровской территории.
Во-вторых, из-за желания нанести имиджевый удар по России. В Приднестровье находится не только несколько тысяч российских миротворцев, но и несколько сотен тысяч обладателей российских паспортов. Каждого из которых Москва должна защищать согласно российской Конституции.
По данным российского Минобороны, само вторжение киевских войск в Приднестровье должно было начаться 24 февраля в ответ на срежиссированную СБУ провокацию — якобы нападение российских миротворцев из Приднестровья на дислоцированных возле границы украинских военных. Киев рассчитывал на блицкриг.
«В тот момент республика была абсолютно не готова к вторжению. Приднестровские власти год не проявляли вообще никакой активности в военной сфере, в том числе и не организовывали обязательные военные сборы. Всё для того, чтобы это не было воспринято Украиной как некие подготовительные мероприятия перед вторжением с приднестровской территории в Одесскую область», — поясняет ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития, бывший замминистра иностранных дел Приднестровья Игорь Шорников.
Однако после заявления российского Минобороны планы по вторжению пересмотрели — и не только потому, что эффект неожиданности исчез. Параллельно, по всей видимости, Россия донесла до заинтересованных лиц последствия такого вторжения — и вдруг выяснилось, что планы Киева не поддерживаются ни в Кишиневе, ни в Бухаресте, ни на Западе.
Сценарий столкновения
На сегодняшний день с точки зрения международного права Приднестровье является территорией Молдавии, а значит украинскому руководству для операции в Приднестровье против российских миротворцев нужно молдавское разрешение. И Кишинев его давать не хочет — просто потому, что не желает быть втянутым в полномасштабные боевые действия с Россией, которая придет на помощь.
— поясняет ИА REGNUM редактор журнала «Арсенал Отечества, военный эксперт Алексей Леонков.
Другие аналитики не исключают и иных, более масштабных вариантов вмешательства России. «Россия сможет помочь войсками. Первый вариант — воздушно-десантная операция. Под прикрытием авиации подавляются системы ПВО и на аэродромы Приднестровья выгружается контингент с техникой. Второй — морская операция с высадкой десанта на юге Одесской области с последующим выдвижением в Приднестровье. У нас для этого есть и большие десантные корабли, и корабли поддержки», — поясняет ИА REGNUM глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Подобное вмешательство, конечно, требует времени. Требует, чтобы войска в Приднестровье какое-то время выстояли. И сейчас, когда планы по блицкригу были сорваны, когда эффекта неожиданности уже нет, они могут выстоять. «Что касается сопротивления, то там будет объединенное вооруженное формирование в виде нашего контингента, армии ПМР плюс тамошних мобилизованных. В Приднестровье уже идут сборы резервистов, идут учения. Да и боевое слаживание много времени не займет — там все знают, кто что должен делать», — продолжает Клинцевич.
Румыния и Молдавия не хотят войны. Байден — тоже
В этой ситуации война в Приднестровье может принять затяжной характер — и стоить молдавскому руководству его постов. «Внутриполитическая ситуация в Молдове накалена до предела из-за тяжелой социально-экономической ситуации и провокационных действий властей по замене молдавского языка румынским. Молдаване весь этот год с большой опаской следят за развитием конфликта на Украине. Меньше всего они бы хотели вовлечения своей страны в войну, — поясняет Шорников. — Эскалация напряженности на Днестре гарантированно переполнит чашу терпения людей. Власть, которая доведет страну до войны, будет сметена. Майя Санду и ее команда прекрасно это понимают», — считает Игорь Шорников. Молдаване не хотят ни бомбежки своих городов, ни даже усугубления экономического кризиса из-за войны (так, значительная часть электроэнергии страны вырабатывается на левом берегу Днестра).
А вслед за Молдавией в войну будет втянута и Румыния. «Дестабилизация на Днестре может спровоцировать внутренний кризис в Молдове, и Майе Санду придется обратиться к Румынии за помощью. Кишинев имеет несколько соглашений с Бухарестом в области безопасности, а румынский президент Клаус Йоханнес недавно подтвердил Санду, что Румыния готова оказать Молдове любую помощь. Так что, в случае неблагоприятного развития событий, в конфликт с Россией будет втянута не только Молдова, но и Румыния — государство-член НАТО. Именно этого в Киеве, видимо, и добиваются, однако ни Румыния, ни Молдова воевать с Россией не могут и не хотят», — говорит Шорников.
Соответственно, этого же не хотят и США — администрация Джо Байдена делает все возможное для того, чтобы избежать прямого вовлечения войск НАТО в украинский конфликт (просто потому, что тогда он имеет все шансы стать ядерным). И, судя по всему, готовность России идти до конца в деле защиты Приднестровья была донесена до американской стороны после вскрытия подготовки украинской провокации. Кроме того, для американцев тут есть не только государственный, но и частный интерес. «Думаю, что Приднестровье увязано с зерновой сделкой. И если там что-то начнется, то мы как минимум заблокируем вывоз зерна — а это сильно ударит по американцам. На сегодняшний день США являются основными бенецифициарами сделки — они скупили плодородные земли Украины и получают с нее доход. Поэтому представитель США в ООН, приехав на Украину в прошлом году, первым делом посещала зерновые элеваторы», — говорит Клинцевич.
Своя игра
Так что если бы Киев полностью находился под контролем Запада, то риски войны в Приднестровье были бы минимальными. Тем более что один из бонусов в виде складов под селом Колбасна пропал — по словам Клинцевича, они уже заминированы и Украине при любых условиях не достанутся. Если бы Киев руководствовался строго военной логикой, то риски уменьшились бы еще больше — ведь затяжная война в Приднестровье не нужна и украинскому режиму.
«Нужно понимать, что основной ресурс украинской армии — людской. И он не бесконечен. На линии боестолкновения с российской армией Киеву сейчас нужен каждый штык. И любое ослабление линии боестолкновения за счет операции в Приднестровье (которая для Украины, по сути, лишь пиар-акция) приведет к соответствующим последствиям», — говорит Леонков.
Однако проблема в том, что киевский режим очень часто играет в свою игру, и в этой игре (как показала история с обороной Артемовска или организацией терактов в России) пиар-составляющая имеет колоссальное значение. Украине исходя из внутриполитических причин нужно нанести имиджевое поражение России в Приднестровье.
Кроме того, украинскому режиму жизненно необходимо вмешательство Запада в конфликт — которое и произойдет в случае реализации многоступенчатой схемы эскалации в Приднестровье. Именно поэтому СБУ и пытается создать новый повод для украинского вторжения на левый берег Днестра. Повод, который не потребует ни разрешения Молдавии, ни даже позволения со стороны Соединенных Штатов. Ведь официально-то речь уже не идет об атаке на русских миротворцев.
Угроза нового теракта
Для этого повода и нужен был теракт против Вадима Красносельского. «Дело в том, что успешное нападение на Вадима Красносельского не просто ввергло бы республику в управленческий хаос, но и стало бы официальным casus belli. Дало бы приднестровским военным повод для нанесения ответных ударов по Украине как по организатору теракта», — говорит Шорников.
Да, приднестровские военные этим «казус белли» вряд ли бы воспользовались. «Они ведь не самоубийцы. Однако это за них могли бы сделать украинские власти. Фактически Киев хотел повторить трюк с провокацией, только в этом случае украинские военные были бы наряжены не форму российских миротворцев, а в форму приднестровских солдат, якобы мстящих за своего президента», — продолжает Шорников.
Теракт удалось предотвратить. Однако нет никаких гарантий, что киевский режим не попытается устроить новый. Апеллировать к западным «партнерам» для того, чтобы они угомонили Зеленского не особо эффективно — отчасти из-за проблем с коммуникацией, а отчасти потому, что возможности Соединенных Штатов (не говоря уже о Европе) по контролю Зеленского ограничены. Киевский режим сейчас, повторим, воюет за свое существование, а потому жизненно заинтересован в прямое вовлечение Запада в конфликт с Россией. Так что единственный вариант для гарантированного предотвращения эскалации в Приднестровье представляется лишь один — прорубание долгосрочного территориального коридора к республике через Одесскую область. То есть продолжение СВО до победного конца.