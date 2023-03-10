Postimees: в Артёмовске в ДНР при обстреле погиб первый наемник ВСУ из Эстонии

Донецк, , 11:50 — REGNUM Как сообщает издание Postimees, 7 марта в результате артиллерийского обстрела города Артёмовска в ДНР погиб первый наемник Вооружённых сил Украины из Эстонии.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации источника, речь идет о бывшем офицере Сил обороны Иво Юраке. Отмечается, что Юрак принимал участие в военных действиях на стороне ВСУ с осени 2022 года.

Ранее военнослужащий Вооружённых сил Украины в интервью «Громадьскому» заявил, что украинское командование посылает неподготовленных бойцов в попытках удержать город Артёмовск Донецкой Народной Республики.

Бывший офицер Сил обороны Иво Юраке

Напомним, 9 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в ходе брифинга подтвердила информацию, что на Украину продолжают пребывать иностранные наемники для участия в военном конфликте на стороне Киева.