Харьков, Украина, 10 марта, 2023, 11:48 — ИА Регнум. На данный момент в Харькове 470 тыс. потребителей продолжают оставаться без электроэнергии. Об этом 10 марта сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

«Без электроэнергии остаются 470 тыс. потребителей в Харькове», — написал он в своём сообщении.

Также Синегубов уточнил, что ещё 50 тыс. абонентов продолжают оставаться без света в Харьковской области.

При этом 9 марта после ряда взрывов в Харькове и на части территории Харьковской области был отключен свет.

Отметим, в Минобороны РФ пока не подтверждают факта ударов по гражданской инфраструктуре на территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.