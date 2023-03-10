Москва, 10 марта, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) накрыли артиллерийским огнем отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались сбежать из Артёмовска, сообщает телеграм-канал «Военкоры русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Корректировка велась с помощью коммерческих квадрокоптеров», — говорится в сообщении.

Военкоры отмечают, что в районе Артёмовска идут ожесточенные бои. Российские военные продолжают штурмовать город, прорывая оборону ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ продолжают наращивать число войск около города Артёмовска.