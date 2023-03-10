Ватикан, 10 марта, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Имперские интересы нескольких стран ведут сейчас борьбу на Украине, заявил 10 марта папа Римский Франциск в интервью La Repubblica.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Отметив, что Украина превращены сегодня в «поле боя» и что там «сражаются все», понтифик добавил: «Там замешаны имперские интересы, не только российские, но и других империй».

Он пояснил, что отодвигать нации на второй план — это проявление имперского духа. Нынешнюю ситуацию на Украине Франциск назвал третьей мировой войной, в которую вовлечены все крупные державы.

Напомним, в Киеве открыто признают, что «украинская нация» действует сегодня в интересах НАТО. По словам главы украинского СНБО Алексея Данилова, ВСУ гибнут, защищая интересы Запада.