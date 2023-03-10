Брюссель, 10 марта, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Возможность проведения совместного морского патрулирования и учений для защиты своей критической инфраструктуры и борьбы с киберугрозами изучается на фоне диверсии с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2» Европейским союзом. Об этом 10 марта заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс в интервью газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

«После того что случилось с «Северным потоком», мы нуждаемся в усиленном мониторинге и защите критической морской инфраструктуры, а также кораблей от физических и киберугроз», — сказал он.

Также Синкявичюс отметил, что возможной потенциальной целью для нападения, как он считает, могут оказаться плавучие регазификационные станции для сжиженного природного газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Тулси Габбард заявила, что Белый дом пытается переложить ответственность за подрыв на «Северных потоках» на Украину.