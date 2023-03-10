Klymenko Time: в Сумской области произошли взрывы

Киев, , 11:27 — REGNUM В Сумской области Украины произошли взрывы. Об этом 10 марта сообщает украинское издание Klymenko Time.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Других подробностей не приводится.

Отметим, что в Минобороне РФ 10 марта не подтверждали факты ударов по инфраструктуре на контролируемой Киевом территории. Со стороны прокиевских СМИ часто поступает много ложной информации по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в Киеве без отопления, по данным горадминистрации, остались 30% потребителей. По всей территории Украины объявили воздушную тревогу.