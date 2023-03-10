Киев, 10 марта, 2023, 11:27 — ИА Регнум. В Сумской области Украины произошли взрывы. Об этом 10 марта сообщает украинское издание Klymenko Time.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Других подробностей не приводится.

Отметим, что в Минобороны РФ 10 марта не подтверждали факты ударов по инфраструктуре на контролируемой Киевом территории. Со стороны прокиевских СМИ часто поступает много ложной информации по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в Киеве без отопления, по данным горадминистрации, остались 30% потребителей. По всей территории Украины объявили воздушную тревогу.