Москва, , 11:26 — REGNUM В России в ряде терминалов уже возможно оплатить покупки и услуги на сумму свыше тысячи рублей без введения PIN-кода. Повышенные лимиты Сбербанк начал тестировать с начала 2023 года. Об этом со ссылкой на представителя финансовой организации сообщает РБК 10 марта.

Сбербанк Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«С начала 2023 года «Сбер» тестирует возможность увеличения суммы покупки без пин-кода свыше 1000 рублей в своей сети терминалов эквайринга по картам Сбербанка и других банков», — указали в банке.

Совершить такие операции в POS-терминалах Сбербанка можно как с помощью его бесконтактных карт, так и картами других банков.

Отмечается, что увеличение лимита позволит «сделать платёжный опыт более удобным», сохраняя при этом стандарты безопасности проведения операций.

Банки могут устанавливать суммы покупок без PIN-кода в соответствии с правилами платёжных систем. Так, несколько лет назад платёжная система «Мир» увеличила этот лимит до 3 тыс. рублей. Такой же лимит действовал у Visa, а у Mastercard в 2020 году он поднимался до 5 тыс. рублей. Однако весной 2022 года международные платёжные системы ушли из России.

Как сообщало ИА REGNUM, весной текущего года Сбербанк запустит услугу, при помощи которой можно будет возвращать клиентам переведённые на счета предполагаемых мошенников денежные средства. Как уточнил зампред правления банка Станислав Кузнецов, новый продукт планируется запустить в мае.

Добавим, что в настоящее время банки в России обсуждают возможное снижение лимита бесплатных переводов «самому себе». Речь идёт о снижении планки до диапазона 300–600 тысяч рублей в месяц.

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