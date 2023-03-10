Экс-кандидат в президенты США раскритиковала оправдания Белого дома по «Северным потокам»

Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Белый дом пытается переложить ответственность за подрыв на «Северных потоках» на Украину, считает экс-кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Тулси Габбард.

«Вина США и НАТО настолько очевидна, что они придумали эту абсурдную теорию без каких-либо деталей о так называемой проукраинской группе», — заявила Габбард в эфире телеканала Fox News 10 марта.

Бывший кандидат в президенты добавила, что администрацию Джо Байдена и Североатлантический альянс НАТО ожидают серьезные экономические последствия, так как подрыв газопроводов нанес непоправимый ущерб экономике Германии, являющейся одной из ключевых стран, входящих в состав НАТО.

Накануне немецкое издание Spiegel сообщило, что диверсанты, подорвавшие газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», перевозили взрывные устройства на парусной яхте «Андромеда».