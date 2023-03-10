Москва, 10 марта, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Бренды одежды из Испании Bershka и Pull & Bear возвратятся в Россию в апреле, изменив свои названия. Об этом 10 марта сообщает телеграм-канал Mash.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Покупатель в магазине одежды

«Bershka вернётся в Россию под новым названием — Ecru. Камбэк ждём в апреле. Вместе с ней Pull & Bear станет DUB и Zara — Maag», — говорится в сообщении.

Уточняется, что открытие указанных брендов в РФ под новыми названиями было перенесено из-за землетрясений в Турции и в данный момент обе компании набирают персонал.

Также указывается, что продукция обеих компаний под новыми брендами будет производиться в Турции и Китае.

Отметим, после начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине ряд западных брендов после введения санкций против нашей страны ушёл из России и продал свою собственность в РФ.