Парламент Грузии проголосовал против законопроекта об иноагентах

Тбилиси, , 11:26 — REGNUM Рассмотрение законопроекта об иностранных агентах в Грузии прекращено парламентом республики, передаёт 10 марта Sputnik.

На сегодняшнем голосовании только один депутат отдал голос за законопроект «О прозрачности иностранного влияния». 35 депутатов проголосовали против и 58 — воздержались.

«35 депутатов против, один — за. Заседание закрыто», — сказал Шалва Папуашвили, спикер грузинского парламента.

Напомним, в первом чтении законопроект грузинский парламент принял 7 марта. В этот же день на улицу вышли противники реформы.

У здания парламента развернулся митинг, переросший в беспорядки. «Грузинская мечта» в итоге заявила, что пока законопроект будет отозван, поскольку ситуация в стране неспокойна.

Добавим, что всё происходящее в Тбилиси в эти дни активно комментировали на Западе, утверждая, что власти Грузии «отходят от норм демократии», вводя контроль над работающими в стране иностранными агентами.

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