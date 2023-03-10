Москва, 10 марта, 2023, 11:31 — ИА Регнум. В апартаменты в ЖК Neva Towers, где отдыхала порноактриса Ангелина Пятова с нижегородским бизнесменом, нагрянула полиция. Оперативников вызвал сам мужчина, когда девушке стало плохо. Бизнесмен увидел таблетки и подумал, что девушка решила свести счеты с жизнью. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Цитата из видео Ангелина Робигуд интервью. Ангелина Робигуд интервью. 2022 Ангелина Пятова (Angelina Robihood)

Инцидент произошел в праздничную ночь с 8 на 9 марта. 23-летняя порноактриса Ангелина Пятова, известная под псевдонимом Angelina Robihood, находилась в апартаментах в башне «Нева» Москва-Сити с 37-летним бизнесменом. В какой-то момент девушка приняла снотворное и ей стало плохо. Мужчина испугался и позвонил в службу спасения. Прибывшие на место происшествия врачи осмотрели девушку и предложили отвезти её в больницу, но Ангелина отказалась от госпитализации. Следом за медиками в апартаменты наведались и сотрудники правоохранительных органов, чтобы убедиться, что инцидент был случайностью.

«Со слов 23-летней девушки, она выпила легкое снотворное, которое купила в аптеке, а после этого почувствовала себя неважно и попросила вызвать скорую помощь», — рассказал собеседник агентства.

Полиция стала выяснять, почему к ним в дежурную часть пришло заявление именно о попытке суицида, на что бизнесмен пожал плечами и не смог ответить. Во время осмотра медики установили, что у Пятовой непереносимость снотворного препарата.

Ангелина Пятова прославилась как «профессиональная содержанка». Девушка даже написала об этом книгу. Также Ангелина известна попытками покорить порноиндустрию. Около 2 лет назад она заключила контракт с американской студией VIXEN, снявшись для популярного проекта Tushy.