Берлин, 10 марта, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на ужасные новости из Гамбурга и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате стрельбы. Об этом канцлер написал в Twitter.

FILIP SINGER/EPA/TASS Канцлер Германии Олаф Шольц

«Мои мысли с ними и их семьями. И с сотрудниками безопасности, которым выпала нелегкая миссия», — написал Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельбу в Гамбурге в полиции назвали «убийством на почве одержимости». В результате произошедшего 10 марта инцидента погибли шесть человек и ещё 24 получили ранения.