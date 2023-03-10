Синоптик рассказал о существенном потеплении в Москве и Московской области в выходные

Москва, , 11:13 — REGNUM В предстоящие выходные в Москве и Московской области ожидается существенное потепление. Об этом 10 марта рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Снег в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам синоптика, которые приводит ТАСС, 11 марта в столице России ожидается морозная погода до -2 °C, а в Подмосковье до -3 °C и метель, а 12 марта температура будет продолжать повышаться.

Также он уточнил, что в связи с этим осадки в воскресенье будут выпадать преимущественно в виде дождя и сохранится порывистый юго-восточный ветер 5–10 м/с, а атмосферное давление снизится до 726 мм рт. столба.

«Температура в ночь на воскресенье будет повышаться, и мы ожидаем плюс 1–3 градуса в столице и от минус 1 до плюс 4 в области ночью. А днем в воскресенье плюс 3–5 градусов, по области плюс 1–7», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в восьми районах на Сахалине возможен сход снежных лавин.