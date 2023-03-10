Вашингтон, 10 марта, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Налоговые льготы предлагают США Евросоюзу за то, чтобы он вместе с американцами участвовал в борьбе с Китаем, пишет Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Как рассказал бывший сотрудник Госдепа США Хизер Конли, разрыв контактов с Россией из-за санкций нанёс ЕС «глубокую экономическую травму». Теперь европейцам предлагают порвать с Китаем.

По давлением США ЕС может ввести антикитайские санкции, но только в одном случае — если Китай поставит России оружие, считает Макс Бергманн, аналитик Центра стратегических и международных исследований.

Напомним, Вашингтон сделал на фоне спецоперации ВС РФ на Украине ряд заявлений о том, что Китай не должен поставлять России оружие. В Китае предложили США не вмешиваться в его дела и высказались за переговорный вариант решения проблемы Украины.