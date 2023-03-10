Депутат ЕП обвинил Зеленского в попытках втянуть страны Европы в конфликт
Париж, 10 марта 2023, 11:09 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предпринимает попытки втянуть в конфликт страны Европейского союза, так как опасается скорого поражения ВСУ на полях сражения, считает депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
«Он видит, что истощение украинских войск и техники ведет его к поражению. <…> Я по-прежнему убежден, что наилучшим решением для прекращения конфликта… является проведение мирной конференции», — приводят «Известия» слова Мариани 10 марта.
По словам французского политика, президент России Владимир Путин, в свою очередь, стремится закончить конфликт, о чем также неоднократно заявляли в Министерстве иностранных дел РФ.
Напомним, 9 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству Nova опроверг информацию о том, что в Женеве состоялись переговоры с российскими дипломатами о возможном разрешении конфликта.