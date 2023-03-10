Париж, 10 марта, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский предпринимает попытки втянуть в конфликт страны Европейского союза, так как опасается скорого поражения ВСУ на полях сражения, считает депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Он видит, что истощение украинских войск и техники ведет его к поражению. <…> Я по-прежнему убежден, что наилучшим решением для прекращения конфликта… является проведение мирной конференции», — приводят «Известия» слова Мариани 10 марта.

По словам французского политика, президент России Владимир Путин, в свою очередь, стремится закончить конфликт, о чем также неоднократно заявляли в Министерстве иностранных дел РФ.

Напомним, 9 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству Nova опроверг информацию о том, что в Женеве состоялись переговоры с российскими дипломатами о возможном разрешении конфликта.