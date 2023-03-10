Москва, 10 марта, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Трупы двух женщин нашли в квартире на территории Новой Москвы. Страшную находку обнаружили 9 марта после заявления соседей, сообщил ИА REGNUM источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Сотрудниками СК совместно с МЧС была вскрыта квартира в поселке Мосрентген. Внутри были обнаружены два скелетированных женских тела. При предварительном осмотре на телах женщин не было обнаружено никаких телесных повреждений. Оба тела отправлены на судебную экспертизу, чтобы выяснить причины смерти», — сообщил собеседник.

Также источник пояснил, что имена и возраст жертв пока неизвестны. Оперативники опрашивают соседей, чтобы установить личности женщин.