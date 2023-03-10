Хельсинки, , 11:02 — REGNUM Президент Финляндии Саули Ниинистё готов к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава государства заявил 10 марта в интервью телеканалу Bloomberg TV.

Президент Финляндии Саули Ниинистё © CHRIS J. RATCLIFFE/POOL/EPA/TASS

«Я уже говорил, что полностью готов поговорить с ним [президентом РФ Владимиром Путиным], если это принесёт какие-либо результаты», ― пояснил он.

При этом Ниинистё указал, что на сегодняшний день не видит тем для обсуждения с российским руководством.

«Пока мы не нашли таких [тем]», ― отметил президент Финляндии.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие переговоры президента России Владимира Путина с коллегой из Финляндии Саули Ниинистё прошли в мае 2022 года. Тогда телефонный разговор состоялся по инициативе финляндской стороны.

Главы государств обменялись мнениями в связи с объявленным руководством Финляндии намерением подать заявку на вступление в НАТО. Российский лидер подчеркнул тогда, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует.

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