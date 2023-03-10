Глава агентства кибербезопасности США Истерли признала отсутствие серьёзных кибератак со стороны РФ

Хьюстон, США, , 11:02 — REGNUM Отсутствие значимых кибератак со стороны России по инфраструктуре Соединённых Штатов признала глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры американского департамента национальной безопасности (CISA) Джен Истерли. Она заявила об этом 10 марта на международной энергетической конференции CERAWeek, которая проходит в Хьюстоне.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не видели значительных атак на нашу инфраструктуру», — сказала она, говоря о возможности кибератак со стороны России.

При это Истерли отметила, что считает возможность киберугроз для США со стороны России сравнимой с «ураганом», и добавила, что отсутствие существенных российских кибератак на американскую инфраструктуру якобы объясняется тем, что Москва может рассматривать таковые как повод для эскалации своих отношений с Вашингтоном.

«Так что я думаю, было принято хорошее решение воздержаться», — заключила глава американского агентства кибербезопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава агентства кибербезопасности США Джен Истерли заявила, что Россия, Китай, Иран и КНДР являются для США основными угрозами в киберпространстве.