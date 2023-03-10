Экс-посол США заявил, что время работает не в пользу Киева
Вашингтон, 10 марта 2023, 10:55 — REGNUM Время работает не в пользу Киева — это понимают на Украине, заявил бывший американский посол в Москве Майкл Макфол, пишет Newsweek.
Комментируя ход вооружённого конфликта на Украине, американский дипломат заявил, что «ситуация застряла на несколько месяцев», что не может не нервировать. Например, он сам нервничает, сомневаясь в способности ВСУ «держаться».
«Украинцы не верят, что время работает на них», — заявил Макфол.
По его мнению, Киеву долгое военное противостояние не нужно, поскольку украинцы знают: им такого не выдержать. Проблема в истощении личного состава и в том, что помощь Запада также не будет бесконечной.
Напомним, Киев настаивает на том, что условия Москвы по прекращению СВО его не устраивают. При этом, как отметили в МИД РФ, украинское руководство перешло от фазы попрошайничества к шантажу.