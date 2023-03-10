Вашингтон, 10 марта, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Время работает не в пользу Киева — это понимают на Украине, заявил бывший американский посол в Москве Майкл Макфол, пишет Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Комментируя ход вооружённого конфликта на Украине, американский дипломат заявил, что «ситуация застряла на несколько месяцев», что не может не нервировать. Например, он сам нервничает, сомневаясь в способности ВСУ «держаться».

«Украинцы не верят, что время работает на них», — заявил Макфол.

По его мнению, Киеву долгое военное противостояние не нужно, поскольку украинцы знают: им такого не выдержать. Проблема в истощении личного состава и в том, что помощь Запада также не будет бесконечной.

Напомним, Киев настаивает на том, что условия Москвы по прекращению СВО его не устраивают. При этом, как отметили в МИД РФ, украинское руководство перешло от фазы попрошайничества к шантажу.