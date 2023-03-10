Киев, 10 марта, 2023, 10:48 — ИА Регнум. В Киеве без отопления 10 марта остались 30% потребителей, сообщили в администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Отключения по электричеству отсутствуют. Водоснабжение в штатном режиме. Теплоснабжение в процессе восстановления», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, а также в захваченных ВСУ частях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.