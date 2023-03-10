Нижневартовск, Югра, 10 марта, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Следователи предъявили обвинения 44-летнему жителю Нижневартовска, который насильно удерживал своего трёхлетнего сына в квартире. Об этом 10 марта сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «г, д» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», ― заявили в следственном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Нижневартовске (Югра) мужчина открыл огонь с балкона квартиры на девятом этаже. Дебошир заперся в помещении, в котором насильно удерживал своего трёхлетнего сына. При попытке сотрудников правоохранительных органов и МЧС вскрыть дверь и убедить мужчину отпустить ребёнка обвиняемый дважды выстрелил из ружья по двери, за которой находились полицейские.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следствием направлено в суд ходатайство об аресте подозреваемого.