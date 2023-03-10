Южно-Сахалинск, , 10:40 — REGNUM В восьми районах на Сахалине возможен сход снежных лавин. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

Снежная лавина (сс) Hans

«11-13 марта 2023 года лавиноопасно на территории Анивского, Невельского, Холмского, Долинского, Углегорского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского районов и в городе Южно-Сахалинск», — говорится в сообщении.

Отметим, в данный момент на Сахалине установилась пасмурная погода, временами наблдается выпадение небольшого количества снега без существенных осадков. Дневная температура воздуха составляет -2… +5 °C.