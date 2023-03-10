Херсон, 10 марта, 2023, 10:38 — ИА Регнум. В ходе спецоперации российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсоне. Как сообщил представитель экстренных служб региона, удар артиллеристы нанесли по промышленной зоне Херсона в ночь на 10 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«Сегодня ночью был нанесён артиллерийский удар по складу с боеприпасами одной из бригад ВСУ (Вооружённых сил Украины. ― Прим. ред.), который располагался в промышленном районе Херсона», ― уточнил собеседник ТАСС.

В результате украинские военные лишились четырёх единиц автомобильной техники, были уничтожены восемь военных ВСУ, девять получили ранения различной степени тяжести.

Источник добавил, что 9 марта артиллерийским огнём в районе Кизомыс был уничтожен миномёт калибра 120 мм с боекомплектом и расчётом.

Кроме того, в районе населённого пункта Белозерка удалось уничтожить гаубицу Д-30 с боекомплектом. Украинские войска при этом потеряли шесть человек, ещё один получил ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в районе населённого пункта Токарево Херсонской области.