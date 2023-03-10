РИА Новости: мирный житель города Лисичанска в ЛНР подорвался на неизвестном взрывном устройстве

Лисичанск, ЛНР, , 10:37 — REGNUM Мирный житель Лисичанска Луганской Народной Республики подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

«В районе Лисичанска, в селе Белая Гора в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на берегу реки Северский Донец пострадал мужчина 1959 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пострадавший мужчина с оторванной стопой и другими минно-взрывными травмами доставлен в больницу Лисичанска.

Напомним, 5 марта глава администрации Первомайска Луганской Народной Республики Сергей Колягин в своем Telegram-канале сообщил, что два мирных жителя города Золотое-5 подорвались на минах.