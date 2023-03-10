Захарова о выступлении Зеленского на «Оскаре»: «Ему пора саму премию дать»
Москва, 10 марта 2023, 10:37 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ в выступлении президента Украины Владимира Зеленского на церемонии вручения премии «Оскар».
«Зеленскому не то, что выступать надо на церемонии вручения Оскара, ему пора саму премию дать за исполнение главной роли в американском сериале ужасов», — отреагировала на новость Мария Захарова в своём телеграм-канале.
По словам представителя МИД РФ, зависимый от Вашингтона и препаратов «монстр воплощён им гиперреалистично».
Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта бывшему комедийному артисту, а ныне президенту Украины второй год подряд не позволили выступить на церемонии вручения кинопремии «Оскар».