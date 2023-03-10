Москва, 10 марта, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ в выступлении президента Украины Владимира Зеленского на церемонии вручения премии «Оскар».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленскому не то, что выступать надо на церемонии вручения Оскара, ему пора саму премию дать за исполнение главной роли в американском сериале ужасов», — отреагировала на новость Мария Захарова в своём телеграм-канале.

По словам представителя МИД РФ, зависимый от Вашингтона и препаратов «монстр воплощён им гиперреалистично».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта бывшему комедийному артисту, а ныне президенту Украины второй год подряд не позволили выступить на церемонии вручения кинопремии «Оскар».