На всей территории Украины объявлен режим воздушной тревоги

Киев, , 10:36 — REGNUM В настоящее время на всей территории Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 10 марта из данных онлайн-карты воздушных тревог украинского минцифры.

Воздушная тревога Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что воздушная тревога во всех украинских областях была объявлена в период с 11:11 мск до 11:24.

Кроме того, режим воздушной тревоги объявили в захваченных ВСУ частях ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Отметим, в Минобороны РФ 10 марта не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на контролируемой Киевом территории. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.