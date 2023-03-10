Москва, 10 марта, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Отказом от законопроекта об иностранных агентах власти Грузии лишили её шанса на суверенитет, сообщает 10 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Грузии

Отметив, что принятый в первом чтении парламентом Грузии законопроект об иностранных агентах, отозванный под давлением со стороны Запада, «был неприемлем для США» и «ограничивал влияние Вашингтона на внутриполитическую жизнь страны», Володин резюмировал:

«Со снятием его с рассмотрения в парламенте Грузия лишилась шанса на суверенитет».

Он подчеркнул, что Россия выступает за политику невмешательства во внутренние дела других государств, и напомнил, что принятый в 2012 году российский закон об иноагентах более либерален, чем американский.

Напомним, накануне, 9 марта, правящая партия Грузии «Грузинская мечта» объявила, что законопроект об иностранных агентах отозван из парламента. Это пришлось сделать под давлением, признаются в партии: в стране сложилась тяжёлая обстановка.

Стоит отметить, что, несмотря на это решение, прозападная оппозиция в Грузии продолжает протестные выступления. На Западе горячо её поддерживают, шантажируя Грузию тем, что она не вполне демократична для ЕС.