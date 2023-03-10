Благовещенск, 10 марта, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Житель Амурской области, занимавшийся сбором секретных данных для иностранных спецслужб, задержан правоохранителями. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«В Амурской области задержан местный житель, который собирал секретную информацию для иностранных спецслужб», — отметил источник.

Уточняется, что, по информации следователей, задержанный в течение шести месяцев осуществлял сбор и передачу данных о ядерном российском вооружении, составляющих государственную тайну. Также указывается, что по этому факту было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта стало известно, что в Москве вынесен приговор политологу Демури Воронину, который фигурировал в уголовном деле о госизмене бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.