Луганск, 10 марта, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Киевские силовики, отступающие в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР), перестали эвакуировать тела погибших сослуживцев и даже раненых бойцов. Об этом 10 марта сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что российскими подразделениями в ходе наступательных действий в кременских лесах «выявляется большое количество тел украинских боевиков».

«При огневом контакте и ближних боях отмечается, что военнослужащие Вооружённых формирований Украины (ВФУ) при отступлении сейчас в основном отходят «налегке», нередко оставляя даже раненых, которых можно было спасти», ― написал в телеграм-канале Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины Юрий Кочевенко заявил об отсутствии наступательного потенциала у украинских войск в районе Кременной и Сватово Луганской Народной Республики. Он добавил, что в этих населённых пунктах идут ожесточённые бои и подразделения российских войск существенно продвинулись, накопили силы.