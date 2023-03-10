Куала-Лумпур, , 10:21 — REGNUM Суд предъявил бывшему премьер-министру Малайзии Мухиддину Яссину обвинения в нарушении антикоррупционного законодательства, сообщает 10 марта агентство Bernama.

Взятка Иван Шилов © ИА REGNUM

Малайзийского политика обвиняют в вымогательстве взяток на сумму $51 млн, а также в отмывании $42 млн.

Мухиддин Яссин сейчас отпущен под залог, у него изъяли паспорт. Политик не сможет выехать из страны. Своей вины экс-премьер-министр не признал. Следующее заседание суда назначено на 26 мая.

По данным агентства, политику грозит лишение свободы на срок до 20 лет или штраф в размере пятикратной суммы взятки.