Москва, 10 марта, 2023, 10:21 — ИА Регнум. О том, как важно освободить от ВСУ города Марьинку и Авдеевку в ДНР, рассказал 10 марта Андрей Коц. Пока наблюдаются определённые трудности.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам военкора, именно из Авдеевки украинские боевики стреляют по Донецку, Горловке, Макеевке, поэтому нужно освобождать от ВСУ этот город.

«Чтобы обойти её с юга, чтобы целиком взять в клещи, нужно брать Марьинку. Западная её часть пока под ВСУ, — цитирует военкора URA. RU. — Там идут очень тяжёлые бои, потому что противник очень хорошо там закопался».

По его словам, пока в этом районе вражеская ПВО не подавлена и российская авиация «не может применять бомбы, которыми укрепрайоны очень хорошо разбираются».

Отметив, что Марьинка — это город в городе, корреспондент добавил, что в ней подвалы соединяются ходами сообщения, есть бункеры, подземные лазареты, спальные кубрики для отдыха военных.