Глава агентства кибербезопасности США Истерли назвала главными угрозами Россию, Китай, Иран и КНДР

Хьюстон, США, , 10:18 — REGNUM По мнению главы агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры американского департамента национальной безопасности (CISA) Джен Истерли, Россия, Китай, Иран и КНДР являются для США основными угрозами в киберпространстве. Она заявила об этом 10 марта на международной энергетической конференции CERAWeek, которая проходит в Хьюстоне.

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«Большие угрозы исходят от России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Китай, на самом деле, это основная угроза, и мы очень обеспокоены с точки зрения способности удержать нашу критическую инфраструктуру», — сказала она.

Также глава американского агентства кибербезопасности отметила, что, как она считает, Китай может угрожать инфраструктуре США для того, чтобы «получить больший шанс на успех в случае вторжения на Тайвань».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что семь американских сенаторов из Конгресса США предложили ввести запрет на импорт российского урана на украинскую территорию.