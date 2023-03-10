Нижневартовск, Югра, 10 марта, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Житель Нижневартовска, который взял в заложники ребёнка и стрелял в сотрудников правоохранительных органов, может быть взят под стражу. На такой мере пресечения настаивает следствие. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (Югра).

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», ― говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбуждённого по двум статьям УК РФ о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и посягательстве на жизнь сотрудников полиции, продолжается. Оно находится на личном контроле руководителя следственного управления по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о том, что житель Нижневартовска 1978 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвёл из окна квартиры, расположенной на улице Северной, несколько выстрелов на улицу, в том числе в сторону прибывших сотрудников правоохранительных органов, поступило утром 9 марта. В этот момент в квартире с мужчиной находился его трёхлетний сын, которого он насильно удерживал в помещении.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали подозреваемого и освободили ребёнка.

Позднее выяснилось, что подозреваемый серьёзно болен. Неделю назад ему диагностировали фиброз лёгких — мужчина уволился с работы и ушёл в запой.