Власти Камчасткого края отправят опытный экземпляр гибридного беспилотника в зону спецоперации

Петропавловск-Камчатский, , 10:07 — REGNUM Опытный экземпляр гибридного беспилотника, который нельзя вывести из строя путём использования радиоэлектроники, будет направлен принимающим участие в военных действиях в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине морским пехотинцам из Камчатского края. Об этом 10 марта сообщил глава региона Владимир Солодов в своём телеграм-канале.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал Солодов, ранее он приезжал на производство летательных аппаратов в Москве и там ему продемонстрировали гибридный беспилотник последней разработки.

«Его опытный экземпляр вскоре отправим нашим военным в зоне СВО. Самое главное в нем — он долго может находиться в полёте и его невозможно вывести из строя при помощи систем радиоэлектронной борьбы, только физически», — написал он в своём сообщении.

Также губернатор Камчатского края уточнил, что этот дрон в первую очередь получат морские пехотинцы из региона, и добавил, что новинка должна быть направлена в зону спецоперации в начале апреля.

При этом Солодов отметил, что власти Камчатки могут закупить ещё несколько таких беспилотников, если первый хорошо себя зарекомендует в ходе боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины получили в своё распоряжение одну из двух обещанных Соединёнными Штатами Америки и Германией систем зенитно-ракетного комплекса Patriot.