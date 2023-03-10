Москва, , 10:05 — REGNUM В Федерации сборной Армении по футболу не поднимался вопрос о возможном проведении товарищеского матча с командой России. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили в пресс-службе армянской сборной.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

«Федерация футбола Армении никогда не вела никаких переговоров о матче против России», — приводит издание «Спорт-Экспресс» слова пресс-службы сборной Армении.

Напомним, что в марте сборная России под руководством Валерия Карпина проведет два товарищеских матча с командами Ирана и Ирака. Встреча с Ираном пройдет 23 марта в Тегеране, с Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.